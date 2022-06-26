Июнь, 26 в 18:59

Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не будет обсуждаться на саммите НАТО в Мадриде.

Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью El Pais.

В ответ на вопрос, должен ли Альянс оставить открытой дверь для Украины в среднесрочной перспективе после вступления Швеции и Финляндии, глава МИД Испании сказал, что этот вопрос сейчас не поднимается.

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– Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин для незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Оно никогда не было на столе, не оно и сейчас, — отметил Альбарес.

Также он прокомментировал возможное разрешение конфликта в Украине – в частности, возможность уступок РФ для прекращения огня. Он подчеркнул, что именно демократически избранные украинские власти должны принимать решения, которые они считают правильными.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем в Мадриде саммите НАТО страны-члены Альянса согласуют новый комплексный пакет помощи для Украины.

По его словам, страны НАТО намерены помочь Украине противодроновым оборудованием, защищенной связью и топливом.

Источник: El Pais