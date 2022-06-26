Червень, 26 в 18:59

Питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу не обговорюватиметься під час саміту НАТО у Мадриді.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю El Pais.

У відповідь на питання, чи повинен Альянс залишити відчиненими двері для України в середньостроковій перспективі після вступу Швеції та Фінляндії, глава МЗС Іспанії сказав, що це питання зараз не підіймається.

Зараз дивляться

– Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, не є воно і зараз, – зазначив Альбарес.

Також він прокоментував можливе вирішення конфлікту в Україні – зокрема можливість поступок РФ для припинення вогню. Він наголосив, що саме демократично обрана українська влада має ухвалювати рішення, які вона вважає правильними.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО, який пройде в Мадриді, країни-члени Альянсу погодять новий комплексний пакет допомоги для України.

За його словами, країни НАТО мають намір допомогти Україні протидроновим обладнанням, захищеним зв’язком та пальним.

Джерело: El Pais