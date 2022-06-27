Июнь, 27 в 17:53

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который разработал концепцию создания так называемой Николаевской народной республики.

По данным ведомства, ним оказался бывший депутат городского совета Николаева. Перед полномасштабным вторжением российских войск мужчина подготовил документальное, правовое и общественно-политическое “обоснование” для создания фейковой республики в пределах области.

– Согласно изъятым у него во время обыска документам, Николаевская область должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины, провозгласив себя ННР. А потом перейти на русский язык, получить собственные “герб, флаг и гимн”, — сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

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В концепции, которую разработал задержанный, псевдообразование должно перейти в состав РФ. В случае захвата Николаевской области российские спецслужбы пообещали агенту одну из руководящих должностей.

– Поэтому фигурант не только готовил “концепции”, но и предоставлял информацию о подразделениях ВСУ на территории областного центра. В ходе санкционированного обыска изъяты безоговорочные доказательства его причастности к противоправной деятельности, а именно: переписка с представителями спецслужб РФ, российская и советская символика, личные заметки по созданию и деятельности так называемой ННР, — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене. Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия.