Пытки и расстрелы под Броварами: прокуратура идентифицировала двух майоров РФ

Июнь, 28 в 17:20

Командир мотострелкового батальона 15 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и его помощник по физической подготовке в феврале 2022 года отдавали приказы о пытках и расстрелах мирных жителей села Перемога Броварского района Киевской области.

Обоим объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством – это ч. 1, 2 ст. 438 УКУ.

Следователи установили, что по приказам этих российских майоров во время временной оккупации села их подчиненные взяли в заложники семерых жителей.

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Мужчин во время допросов избивали, применяли огнестрельное оружие, чтобы получить информацию о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, правоохранителях и теробороне.

По приказу подозреваемых пять заложников расстреляли.