Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Пытки и расстрелы под Броварами: прокуратура идентифицировала двух майоров РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

Командир мотострелкового батальона 15 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и его помощник по физической подготовке в феврале 2022 года отдавали приказы о пытках и расстрелах мирных жителей села Перемога Броварского района Киевской области.

Обоим объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством – это ч. 1, 2 ст. 438 УКУ.

Следователи установили, что по приказам этих российских майоров во время временной оккупации села их подчиненные взяли в заложники семерых жителей.

Сейчас смотрят

Мужчин во время допросов избивали, применяли огнестрельное оружие, чтобы получить информацию о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, правоохранителях и теробороне.

По приказу подозреваемых пять заложников расстреляли.

– Примечательно, что для помощника командира по физподготовке это уже не первое подозрение в военном преступлении. Ранее он был разоблачен на зверствах в другом селе – Богдановке. Собрано достаточно подтверждений, что в конце марта он уже действовал по приказу другого командира и издевался над настоятелем местного храма и теробороновцем. Майор держал пленника в подвале и бил, поставив на колени со скованными наручниками руками, – рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте
12 солдат РФ, которые подозреваются в военных преступлениях, находятся в Украине - Венедиктова

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка