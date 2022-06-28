Пытки и расстрелы под Броварами: прокуратура идентифицировала двух майоров РФ
Командир мотострелкового батальона 15 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и его помощник по физической подготовке в феврале 2022 года отдавали приказы о пытках и расстрелах мирных жителей села Перемога Броварского района Киевской области.
Обоим объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с убийством – это ч. 1, 2 ст. 438 УКУ.
Следователи установили, что по приказам этих российских майоров во время временной оккупации села их подчиненные взяли в заложники семерых жителей.
Мужчин во время допросов избивали, применяли огнестрельное оружие, чтобы получить информацию о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, правоохранителях и теробороне.
По приказу подозреваемых пять заложников расстреляли.
– Примечательно, что для помощника командира по физподготовке это уже не первое подозрение в военном преступлении. Ранее он был разоблачен на зверствах в другом селе – Богдановке. Собрано достаточно подтверждений, что в конце марта он уже действовал по приказу другого командира и издевался над настоятелем местного храма и теробороновцем. Майор держал пленника в подвале и бил, поставив на колени со скованными наручниками руками, – рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.