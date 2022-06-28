Катування та розстріли під Броварами: прокуратура ідентифікувала двох майорів РФ

Червень, 28 в 17:20

Командир мотострілецького батальйону 15 окремої мотострілецької бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ та його помічник з фізичної підготовки у лютому 2022 року віддавали накази про катування та розстріли мирних мешканців села Перемога Броварського району Київської області.

Обом оголошено підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством – це ч. 1, 2 ст. 438 ККУ.

Слідчі встановили, що за наказами цих російських майорів під час тимчасової окупації села їхні підлеглі взяли в заручники сімох місцевих мешканців.

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Чоловіків під час допитів били, застосовували вогнепальну зброю, щоб добути інформацію про військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронців та тероборону.

За наказом підозрюваних п’ятьох заручників розстріляли.

– Примітно, що для помічника командира з фізпідготовки це вже не перша підозра у воєнному злочині. Раніше його було викрито на звірствах в іншому селі – Богданівці. Зібрано достатньо підтверджень того, що наприкінці березня вже він діяв за наказом іншого командира і знущався із настоятеля місцевого храму та тероборонівця. Майор тримав полоненого в підвалі і бив, поставивши на коліна зі скутим кайданками руками, – розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.