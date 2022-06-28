Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня – Еврокомиссия

Июнь, 28 в 17:22

С 30 июня Европейский Союз и Украина начнут торговые отношения, касающиеся электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении, которое во вторник, 28 июня, опубликовала еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

– Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня. Это позволит Украине получать доходы и одновременно сделает доступной для ЕС дополнительную электроэнергию… Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте, – сказано в сообщении.

The electricity trade between Ukraine and the EU will start on 30 June. Сейчас смотрят It will allow Ukraine to earn revenues and, at the same time, it will make additional affordable electricity available for the EU. Statement by Commissioner @KadriSimson ↓#StandWithUkraine — European Commission ???????? (@EU_Commission) June 28, 2022

Ранее Европейский Союз предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС.