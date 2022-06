Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня – Еврокомиссия

С 30 июня Европейский Союз и Украина начнут торговые отношения, касающиеся электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении, которое во вторник, 28 июня, опубликовала еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

The electricity trade between Ukraine and the EU will start on 30 June.

Сейчас смотрят

It will allow Ukraine to earn revenues and, at the same time, it will make additional affordable electricity available for the EU.

Statement by Commissioner @KadriSimson ↓#StandWithUkraine

— European Commission ???????? (@EU_Commission) June 28, 2022