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Факты / Мир

Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня – Еврокомиссия

Анастасия Гевко, редактор ленты
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

С 30 июня Европейский Союз и Украина начнут торговые отношения, касающиеся электроэнергии. 

Об этом говорится в заявлении, которое во вторник, 28 июня, опубликовала еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

– Торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется 30 июня. Это позволит Украине получать доходы и одновременно сделает доступной для ЕС дополнительную электроэнергию… Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте, – сказано в сообщении.

Ранее Европейский Союз предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС.

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