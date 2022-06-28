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Факты / Украина

Погибло более 50 защитников: задержан агент РФ, корректировавший обстрел Яворовского полигона

Анастасия Гевко, редактор ленты
Погибло более 50 защитников: задержан агент РФ, корректировавший обстрел Яворовского полигона
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины во вторник, 28 июня, сообщила о задержании агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону на Львовщине.

По данным контрразведчиков, задержанный оказался бывшим работником КГБ. Он отправлял точные локации с пометками на карте своему куратору через специально скрытый чат в Telegram.

Сообщается, что в результате ракетных обстрелов по Яворовскому полигону погибли более 50 военнослужащих, еще почти 150 получили ранения.

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– В настоящее время агенту РФ сообщено о подозрении по ч. 1. ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, – говорится в сообщении.

Дополнительно контрразведчики СБУ исследуют сведения, что этот мужчина мог передавать информацию о дислокации иностранного легиона на территории военного полигона.

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