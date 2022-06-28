Червень, 28 в 15:36

Служба безпеки України у вівторок, 28 червня, повідомила про затримання агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.

За даними контррозвідників, затриманий виявився колишнім працівником КДБ. Він відправляв точні локації з позначками на карті свого куратора через спеціально прихований чат у Telegram.

Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу по Яворівському полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.

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– Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, – йдеться у повідомленні.

Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що чоловік міг передавати інформацію про дислокацію іноземного легіону на території військового полігону.