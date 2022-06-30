Червень, 29 в 22:56

Масовані ракетні обстріли Росії по Миколаєву та Харкову триватимуть тиждень-півтора, поки російське військове керівництво не зрозуміє, що це безрезультатно.

Про це в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він прокоментував ракетні обстріли Миколаєва та Харкова.

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– Триває дуже активний ракетний терор: Миколаїв, Харків – це практично щодня, до того ж там б’ють не вибірково, по живих кварталах. Всі інші міста – на вибір… Я думаю, що це тиждень-півтора триватиме, поки вони (російські сили, – Ред.) не зрозуміють, що а) це не працює, б) це дуже дорого коштує, – сказав він.

Арестович також додав, що ворог напередодні продовжив обстріл Сумської та Чернігівської областей.

– Харків обстрілюють просто потворним способом… Рух на Харків є, але він носить тактичний характер, у стилі: ми захопили одну вулицю цього села, але віддали вулицю іншого села… По Харкову б’ють безбожно, шість-сім Іскандерів за ніч, не менше, кожен божий день, польова артилерія, РСЗВ, – додав Арестович.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по спальному району Миколаєва вранці 29 червня загинуло четверо людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Джерело: Фейгин Live