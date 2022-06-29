Июнь, 29 в 13:15

Под остатками завалов торгового центра Амстор в Кременчуге живых людей, вероятно, нет.

Об этом на брифинге сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. По его словам, в Кременчуге спасатели продолжают разбирать завалы на месте торгового центра, в который попала российская ракета.

Более 75% конструкции ТЦ уже разобрано. По состоянию на 29 июня известно о 18 погибших. На месте обнаружено еще восемь фрагментов тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы.

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Александр Хорунжий добавил, что жертв могло быть гораздо меньше, если бы все люди четко выполнили необходимые действия после начала сигнала воздушной тревоги и пошли в укрытие.

В то же время городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщила, что 28 июня городской совет провел сессию на месте трагедии, по итогам которой приняли решение о выделении семьям погибших 50 тыс. грн, пострадавшим, которые находятся в больницах — по 25 тыс. грн, и по 10 тыс. грн каждому, кто лечится амбулаторно.

Напомним, днем ​​27 июня россияне нанесли ракетные удары по Кременчугу. С территории РФ прилетели две сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

Одна из ракет попала в ТЦ Амстор, где во время воздушной тревоги могли находиться около тысячи человек.