Червень, 29 в 13:15

Під залишками завалів торгового центру Амстор у Кременчуці живих людей, ймовірно, немає.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. За його словами, у Кременчуці рятувальники продовжують розбирати завали на місці торгівельного центру, в який влучила російська ракета.

Понад 75% конструкції ТЦ вже розібрано. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих. На місці знайдено ще вісім фрагментів тіл. За медичною допомогою звернулася 61 людина, з них 26 було госпіталізовано.

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Олександр Хорунжий додав, що жертв могло бути набагато менше, якщо би всі люди чітко виконали необхідні дії після початку сигналу повітряної тривоги і пішли до укриття.

Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що 28 червня міська рада провела сесію на місці трагедії, за підсумками якої ухвалили рішення про виділення родинам загиблих 50 тис. грн, постраждалим, які перебувають в лікарнях, – по 25 тис. грн і по 10 тис. грн кожному, хто лікується амбулаторно.

Нагадаємо, вдень 27 червня росіяни завдали ракетних ударів по Кременчуку. З території РФ прилетіли дві надзвукові крилаті ракети Х-22.

Одна з ракет влучила у ТЦ Амстор, де під час повітряної тривоги могли перебувати близько тисячі людей.