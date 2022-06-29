Июнь, 29 в 19:41

Чем быстрее Запад надавит на Россию, чтобы она осознала, что не сможет завоевать Украину, тем быстрее стабилизируется мировая экономика и цены.

Об этом рассказал британский миллиардер Ричард Брэнсон во время выступления в эфире польского радио RMF FM.

Он считает, что мир должен приложить усилия, чтобы вопрос войны в Украине сходил с первых полос газет, а давление на западные правительства оказывалось еще сильнее.

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— Мы должны продолжать оказывать давление на наши правительства, чтобы они поняли, что разрешение России оккупировать даже часть Украины может вызвать эффект домино в Европе. Мы должны оказать давление на правительства, чтобы они заняли жесткую позицию и предоставили Украине необходимое оборудование, чтобы заставить Россию уйти с оккупированных территорий, — сказал миллиардер.

Он убежден, что предоставление помощи Украине происходит, возможно, слишком медленно.

— Я верю, что украинцы с их силой воли смогут дать отпор русским, — подчеркнул Брэнсон.

Миллиардер утверждает, что все должны признать, что война имеет свои последствия.

— Мы должны признать, что в течение некоторого времени цены на топливо будут выше, и это приведет к росту инфляции. Западные страны и бизнес просто должны принять часть боли, которую это повлечет за собой. Я лучше буду платить в два раза больше за топливо, чем осознавать, что Россия может стать еще богаче и нанести еще больший ущерб Украине или другим странам в будущем, — подчеркивает миллиардер.

Он добавил, что западным странам следует заставить Россию понять, что она не может завоевать Украину.

— Когда Россия наконец поймет это, я убежден, что цены на топливо начнут падать, инфляция начнет снижаться, и мы сможем вернуться к нормальной жизни, — сказал он.

Ведущий спросил миллиардера, как он связывает мировой экономический кризис с войной в Украине, а также насколько глубоким он будет и как долго продлится.

— Мы все должны признать, что война имеет свои последствия. В этой войне гибнут не наши граждане, гибнут граждане Украины. Мы должны признать, что в течение некоторого времени цены на топливо будут выше, и это приведет к росту инфляции. Это связано с попытками ограничить приток денег в Россию. Западные страны и компании просто должны принять часть боли, которую это повлечет за собой, — сказал он.

Он напомнил, что имеет бизнес в авиационной отрасли и лично ему приходится платить за топливо в два раза больше

— Но я предпочитаю это, вместо того, что Россия может стать еще богаче и нанести еще больший ущерб Украине или другим странам в будущем.

Радио отмечает, что бизнесмен Брэнсон присоединился к подготовке саммита Мир для Украины 2022, целью которого является поддержка украинцев перед лицом российской агрессии.

Накануне в британском Минобороны допустили, что агрессия РФ может выйти за границы Украины.

Источник: RMF 24