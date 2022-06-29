Червень, 29 в 19:41

Чим швидше Захід натисне на Росію, щоб вона усвідомила, що не зможе завоювати Україну, тим швидше стабілізується світова економіка та ціни.

Про це розповів британський мільярдер Річард Бренсон під час виступу в ефірі польського радіо RMF FM.

Він вважає, що світ має докласти зусиль, щоб питання війни в Україні сходило з перших шпальт газет, а тиск на західні уряди через війну в Україні чинився ще сильніше.

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– Ми маємо продовжувати чинити тиск на наші уряди, щоб вони зрозуміли, що дозвіл Росії окупувати навіть частина України може спричинити ефект доміно в Європі. Ми маємо чинити тиск на уряди, щоб вони зайняли жорстку позицію і надали Україні необхідне обладнання, щоб змусити Росію піти з окупованих територій, – сказав мільярдер.

Він переконаний, що надання допомоги Україні відбувається, можливо, надто повільно.

– Я вірю, що українці з їхньою силою волі зможуть дати відсіч росіянам, – наголосив Бренсон.

Мільярдер стверджує, що всі мають визнати, що війна має свої наслідки.

– Ми повинні визнати, що протягом деякого часу ціни на пальне будуть вищими, і це призведе до зростання інфляції. Західні країни та бізнес просто повинні прийняти частину болю, який це спричинить. Я краще платитиму вдвічі більше за паливо, ніж усвідомлюватиму, що Росія може стати ще багатшою і завдати ще більшої шкоди Україні чи іншим країнам у майбутньому, – наголошує мільярдер.

Він додав, що західним країнам слід змусити Росію зрозуміти, що вона не може завоювати Україну.

– Коли Росія нарешті зрозуміє це, я переконаний, що ціни на паливо почнуть падати, інфляція почне знижуватись, і ми зможемо повернутися до нормального життя, – сказав він.

Ведучий запитав мільярдера, як він пов’язує світову економічну кризу з війною в Україні, а також наскільки глибокою вона буде і як довго триватиме.

– Ми всі маємо визнати, що війна має свої наслідки. У цій війні гинуть не наші громадяни, гинуть громадяни України. Ми повинні визнати, що протягом деякого часу ціни на пальне будуть вищими, і це призведе до зростання інфляції. Це пов’язано зі спробами обмежити приплив грошей до Росії. Західні країни та компанії просто повинні прийняти частину болю, який це спричинить, – сказав він.

Він нагадав, що має бізнес в авіаційній галузі і особисто йому доводиться платити за паливо вдвічі більше

– Але я віддаю перевагу цьому, замість того, що Росія може стати ще багатшою і завдати ще більшої шкоди Україні чи іншим країнам у майбутньому, – сказав він.

Радіо зазначає, що бізнесмен Бренсон приєднався до підготовки саміту Світ для України 2022 року, метою якого є підтримка українців перед російською агресією.

Напередодні у Міноборони Великої Британії припустили, що агресія Росії може вийти за межі України.

Джерело: RMF 24