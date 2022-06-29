Взрыв в Одессе: ПВО сбила ракету РФ над полями в области

Июнь, 29 в 15:15

В среду, 29 июня, в Одессе прозвучал взрыв. Об этом сообщают очевидцы и местные СМИ.

(Новость обновлена подтвержденной и уточненной информацией в 15.15)

Одесские Telegram-каналы уточняют, что россияне снова пускают ракеты по Одессе и области.

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Уточняется, что если судить по звуку, это может быть П-800.

Местных жителей призывают срочно отправиться в укрытия.

Отметим, что взрыв прозвучал еще до объявления воздушной тревоги.

Позднее пресс-служба Вооруженных сил сообщила на канале в Telegram, что одну из ракет, которые запустили рашисты по Одесской области, удалось сбить. Однако вторая успела наделать беды.

Жителей и гостей города просят воздержаться от фото и видеофиксации или сообщений о том, куда попала вражеская ракета, чтобы не скорректировать случайно еще один выстрел оккупантов.

Оперативное командование Юг сообщает, что РФ нанесла удар стратегической авиацией с Черного моря, ракету уничтожили над полями Одесчины.

Уточняется, что благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших и разрушений.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что речь идет о ракете воздушного базирования Х-22, которую выпустили с самолета Ту-22.