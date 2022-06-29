Червень, 29 в 15:15

У середу, 29 червня, в Одесі пролунав вибух. Про це повідомляють очевидці та місцеві ЗМІ.

(Новина оновлена підтвердженою та уточненою інформацією о 15.15)

Одеські Telegram-канали уточнюють, що росіяни знову пускають ракети по Одесі та області.

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Уточнюється, що якщо судити зі звуку, це може бути П-800.

Місцевих жителів закликають терміново вирушити в укриття.

Зазначимо, вибух пролунав ще до оголошення повітряної тривоги.

Пізніше пресслужба Збройних сил повідомила на каналі в Telegram, що одну з ракет, які запустили рашисти по Одеській області, вдалося збити. Проте друга встигла наробити лиха.

Жителів та гостей міста просять утриматися від фото та відеофіксації чи повідомлень про те, куди потрапила ворожа ракета, щоб не скоригувати випадково ще один постріл окупантів.

Оперативне командування Південь повідомляє, що РФ завдала удару стратегічною авіацією з Чорного моря, ракету знищили над полями Одещини.

Уточнюється, що завдяки роботі ППО обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко стверджує, що йдеться про ракету повітряного базування Х-22, яку випустили з літака Ту-22.