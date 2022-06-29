Июнь, 29 в 13:59

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что единственным способом закончить войну, начатую Россией против Украины, является военный. Он добавил, что НАТО продолжит помогать Киеву защищаться.

Де Кроо признал, что хотя экономические санкции против России сильно влияют на эту страну, они в то же время сильно ударили по европейскому населению.

В связи с этим он вспомнил об энергетической войне, которую РФ ведет еще с февраля.

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– Лучший способ покончить со всем этим – помочь Украине одержать победу в военном понимании. У нас нет другого выбора, – цитирует заявление министра на саммите НАТО Sudinfo.

Он утверждает, что Бельгия уже поставила военную технику в Украину и будет продолжать это делать.

Ранее сообщалось, что Бельгия решила передать Украине тысячи автоматов, противотанковое оружие и горючее.