Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Закінчити війну в Україні можна лише військовим шляхом – Бельгія на саміті НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Закінчити війну в Україні можна лише військовим шляхом – Бельгія на саміті НАТО
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що єдиним способом закінчити війну, розпочату Росією проти України, є військовий. Він додав, що НАТО продовжуватиме допомагати Києву захищатися.

Де Кроо визнав, що хоча економічні санкції проти Росії сильно впливають на цю країну, вони водночас сильно вдарили по європейському населенню.

У зв’язку із цим він згадав про енергетичну війну, яку РФ веде ще з лютого.

Зараз дивляться

– Найкращий спосіб покінчити з усім цим – допомогти Україні здобути перемогу у військовому розумінні. Ми не маємо іншого вибору, – цитує заяву міністра на саміті НАТО Sudinfo.

Він стверджує, що Бельгія вже поставила військову техніку в Україну і продовжуватиме це робити.

Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила передати Україні тисячі автоматів, протитанкову зброю та пальне.

Читайте
Ракетний удар по п’ятиповерхівці в Миколаєві та розбір завалів у Кременчуці: що відбувається на 126-ий день війни (онлайн)

Джерело: РБК-Україна
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка