Червень, 29 в 13:59

Прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що єдиним способом закінчити війну, розпочату Росією проти України, є військовий. Він додав, що НАТО продовжуватиме допомагати Києву захищатися.

Де Кроо визнав, що хоча економічні санкції проти Росії сильно впливають на цю країну, вони водночас сильно вдарили по європейському населенню.

У зв’язку із цим він згадав про енергетичну війну, яку РФ веде ще з лютого.

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– Найкращий спосіб покінчити з усім цим – допомогти Україні здобути перемогу у військовому розумінні. Ми не маємо іншого вибору, – цитує заяву міністра на саміті НАТО Sudinfo.

Він стверджує, що Бельгія вже поставила військову техніку в Україну і продовжуватиме це робити.

Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила передати Україні тисячі автоматів, протитанкову зброю та пальне.