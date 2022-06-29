Зеленский назвал соотношение потерь Украины и России

Июнь, 29 в 11:16

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соотношение потерь между армиями Украины и России. По его данным, это один украинский защитник на пятерых агрессоров РФ.

Об этом он рассказал в интервью американскому NBC.

– Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там где мы теряем один танк, они теряют пять. Вот так мы боремся. Но нужно быть справедливым и сказать, что нам сложно, – отметил президент.

Он уточнил, что есть разница между ресурсами Украины и России – на один наш танк десять российских, на одного нашего военного – десять агрессоров.

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– И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим… Поэтому очень важна поддержка Европы, прежде всего США – от общества до президента Джо Байдена. Потому что все должны понимать, что это не наша война, просто Украина с Россией, это война всего мира с конкретно РФ, с их военно-политическим руководством, с их армией, все это должны понять, – резюмировал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за то, что поддерживают и помогают Украине защищать себя.