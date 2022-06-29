Июнь, 29 в 12:04

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к зверствам, которые творят россияне на оккупированных ими украинских территориях, привела информационная политика властей России.

Об этом он сказал во время интервью телеканалу NBC.

– Руководство повлияло на это. Эти люди не свободны. Они не выбирают, что смотреть, что читать. Они живут в информационном лесу, глухом и темном. И даже не понимают, как развивается цивилизация. И им рассказывают, что они сверхнация. То же, что было у нацистов. Остальные – второй, третий, пятый сорт, как в мясном магазине, – объяснил президент.

Он добавил, что информационная политика всегда идет от руководства, и именно наверху сказали им: Идите, насилуйте.

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– Руководители сделали из них тех людей, которые способны на эти страшные шаги, – резюмировал Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что еще одной частью информполитики РФ являются попытки демонизировать Украину. Для этого там придумывают истории о “нацизме” в нашей стране, прикрывая при этом проявления этого явления у себя.