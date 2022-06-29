Звірства окупантів – це наслідки інформполітики РФ – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звірства, які творять росіяни на окупованих ними українських територіях, спричинила інформаційна політика влади Росії.
Про це він сказав під час інтерв’ю телеканалу NBC.
– Керівництво вплинуло на це. Ці люди не вільні. Вони не вибирають, що дивитись, що читати. Вони живуть в інформаційному лісі, глухому та темному. І навіть не розуміють, як розвивається цивілізація. І їм розповідають, що вони є наднацією. Те саме, що було у нацистів. Інші – другий, третій, п’ятий сорт, як у м’ясному магазині, – пояснив президент.
Він додав, що інформаційна політика завжди йде від керівництва, і саме нагорі сказали їм: “Ідіть, ґвалтуйте”.
– Керівники зробили з них тих людей, котрі здатні на ці страшні кроки, – резюмував Володимир Зеленський.
Президент розповів, що ще однією частиною інформполітики РФ є спроби демонізувати Україну. Для цього там вигадують історії про “нацизм” у нашій країні, прикриваючи при цьому прояви цього явища у себе.
– У них є прояви нацизму в тих тортурах, у тому рівні злочинності, який вони тут залишили після себе… вони демонізують Україну, розповідаючи, що тут є якийсь нацизм. Вони знають, що мою родину закатували фашисти у Другій світовій війні. У нас найнижчий показник антисемітизму у державі порівняно з більшістю країн світу, – наголосив глава Української держави.