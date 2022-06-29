Звірства окупантів – це наслідки інформполітики РФ – Зеленський

Червень, 29 в 12:04

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що звірства, які творять росіяни на окупованих ними українських територіях, спричинила інформаційна політика влади Росії.

Про це він сказав під час інтерв’ю телеканалу NBC.

– Керівництво вплинуло на це. Ці люди не вільні. Вони не вибирають, що дивитись, що читати. Вони живуть в інформаційному лісі, глухому та темному. І навіть не розуміють, як розвивається цивілізація. І їм розповідають, що вони є наднацією. Те саме, що було у нацистів. Інші – другий, третій, п’ятий сорт, як у м’ясному магазині, – пояснив президент.

Він додав, що інформаційна політика завжди йде від керівництва, і саме нагорі сказали їм: “Ідіть, ґвалтуйте”.

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– Керівники зробили з них тих людей, котрі здатні на ці страшні кроки, – резюмував Володимир Зеленський.

Президент розповів, що ще однією частиною інформполітики РФ є спроби демонізувати Україну. Для цього там вигадують історії про “нацизм” у нашій країні, прикриваючи при цьому прояви цього явища у себе.