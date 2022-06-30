Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині ЗСУ звільнили село Потьомкине від окупації

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
херсонщина

Збройні Сили України повідомили, що військовослужбовцям 60-ї окремої піхотної бригади вдалося провести успішний наступ у районі села Потьомкине на Херсонщині та звільнити його від окупації.

– Місцеве населення Потьомкіного зітхнуло із полегшенням, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах та зі стриманими посмішками на губах наші хлопці обіцяють тримати темп, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ЗСУ у Facebook 30 червня.

Повідомляється також, що під час наступу українські захисники відбили низку контратак ворога, знищили танки та БМП противника.

Зараз дивляться

Фото: Людмила Денісова

Читайте
Звільнення острова Зміїний та села Потьомкине: що відбувається на 127-й день війни (онлайн)

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка