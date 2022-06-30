Червень, 30 в 13:44

Збройні Сили України повідомили, що військовослужбовцям 60-ї окремої піхотної бригади вдалося провести успішний наступ у районі села Потьомкине на Херсонщині та звільнити його від окупації.

– Місцеве населення Потьомкіного зітхнуло із полегшенням, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах та зі стриманими посмішками на губах наші хлопці обіцяють тримати темп, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ЗСУ у Facebook 30 червня.

Повідомляється також, що під час наступу українські захисники відбили низку контратак ворога, знищили танки та БМП противника.

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Фото: Людмила Денісова