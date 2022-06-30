Освобожденные украинские защитники и обстрелы Харькова: что происходит на 127-й день войны (онлайн)

Норвегия передаст Украине три РСЗО М270. В то же время Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000. А в Мадриде проходит саммит НАТО.

В Николаеве российская ракета ударила по жилой многоэтажке, известно о пяти раненых и пяти погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка увеличивает военное присутствие в Европе из-за угрозы со стороны Москвы после вторжения России в Украину.

В Киев с визитом прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.