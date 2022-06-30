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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Освобожденные украинские защитники и обстрелы Харькова: что происходит на 127-й день войны (онлайн)

Освобожденные украинские защитники и обстрелы Харькова: что происходит на 127-й день войны (онлайн)

Норвегия передаст Украине три РСЗО М270. В то же время Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000. А в Мадриде проходит саммит НАТО.

В Николаеве российская ракета ударила по жилой многоэтажке, известно о пяти раненых и пяти погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка увеличивает военное присутствие в Европе из-за угрозы со стороны Москвы после вторжения России в Украину.

В Киев с визитом прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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00:59 - 30 июня

Россия под вечер 29 июня пыталась обстрелять Белопольскую общину в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— Белопольская община: около десяти утра была попытка обстрела из вражеского беспилотника. Но наши защитники его уничтожили, – сообщил он.

При этом он добавил, что около 18:30 29 июня была перестрелка с россиянами на пограничные, в результате чего был ранен один человек.

Источник: Дмитрий Живицкий

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00:11 - 30 июня

После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге решили проверить ТРЦ в Одесской области по соблюдению всех требований безопасности. В случае нарушений – уголовная ответственность. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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00:10 - 30 июня

Украина в сотрудничестве с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном разрабатывает проект строительства обновленного самолета Ан-225 Мрія.

– Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного, цифрового оборудования, что позволит самолету Мрія стать еще сильнее, – сообщил Давид Арахамия.

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00:08 - 30 июня

Главные события в Украине за последние сутки:

Украина вернула из плена 144 военных, 95 из них — защитники Азовстали, среди них 43 военнослужащих полка Азов.

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза против России.

США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за последние 100 дней.

Норвегия передаст Украине три РСЗО М270.

Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000 года.

В Мадриде проходит саммит НАТО.

В Николаеве российская ракета попала в жилую многоэтажку, известно о пяти раненых и пяти погибших.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка увеличивает военное присутствие в Европе из-за угрозы со стороны Москвы после вторжения России в Украину.

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