Червень, 30 в 0:56

Російські війська на півдні України спробують перейти в оборону під кінець серпня, перед тим, як окупанти у тимчасово захопленому Херсоні спробують провести “референдум”.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

– Моя гіпотеза в тому, що вони стають в оборону до кінця серпня. При цьому, для підготовки “референдуму” у визначених кордонах, щоб встигнути там провести “адміністративний розподіл”, розписати там округи тощо… Вони мають за тижні два-три встати в оборону і вже припинити наступ. Бо тоді території виглядатимуть, навіть в їхніх очах, наче насаджені на багнет, а “референдум” – це ж наче волевиявлення народу, до якого вони будуть апелювати у міжнародних судах тощо, – сказав Олексій Арестович.

Відтак, Арестович вважає, що розраховуючи на запаси РФ, ракети тощо – до кінця серпня російські війська на Херсонщині перейдуть в оборону.

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Примітно, що загарбницькі сили РФ в Херсонській області запланували “референдум” на тимчасово окупованих українських територіях на 11 вересня.

Джерело: Фейгин Live