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Факты / Украина

Под Херсоном украинская артиллерия попала по скоплению российских офицеров — Арестович

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
олексій арестович
Фото: Офис президента

Вооруженные силы Украины ударили по скоплению старших офицеров Российской Федерации в Херсонском направлении.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, в результате удара украинских артиллеристов “легло немало пацанов с двумя дырками в погонах”.

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– На Херсонском направлении у нас особого движения нет, зато есть праздник нашей артиллерии. Только сегодня там семь больших ударов по скоплению живой силы, техники и боекомплекта. И самое главное – вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло, – сказал Алексей Арестович.

Ранее Арестович заявил, что массированные обстрелы украинских городов со стороны РФ, в частности Харькова и Николаева, продлятся не менее недели-полторы, после чего, возможно, российские военные поймут бесперспективность таких обстрелов.

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Источник: Фейгин Live

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