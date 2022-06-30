В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с армией РФ
На территории непризнанного Приднестровья мужчин агитируют подписывать контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что объявления о наборе военных публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики, а также размещаются в местах общего пользования.
— При обращении в центры занятости мужчинам военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы, — сообщили в ГУР.
Кроме этого, тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.
Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина ответит в случае ударов со стороны непризнанного Приднестровья. По словам президента, такие действия будут глобальной ошибкой.