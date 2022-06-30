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Факты / Украина

В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с армией РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
військові

На территории непризнанного Приднестровья мужчин агитируют подписывать контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что объявления о наборе военных публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики, а также размещаются в местах общего пользования.

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— При обращении в центры занятости мужчинам военную службу по контракту предлагают в первую очередь. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводится собрание, на котором представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы, — сообщили в ГУР.

Кроме этого, тираспольский РИК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что Украина ответит в случае ударов со стороны непризнанного Приднестровья. По словам президента, такие действия будут глобальной ошибкой.

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Фото: Главное управление разведки МО Украины

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