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Факти / Україна

У Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт з армією РФ

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
військові

На території невизнаного Придністров’я чоловіків агітують підписувати контракт зі Збройними силами Російської Федерації.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що оголошення про набір військових публікують в усіх ЗМІ, розповсюджують через поштові скриньки, а також розміщують у місцях загального користування.

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– При зверненні до центрів зайнятості чоловікам військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби, – повідомили в ГУР.

Крім цього, тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна відповість у разі ударів з боку невизнаного Придністров’я. За словами президента, такі дії будуть глобальною помилкою.

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Фото: Головне управління розвідки МО України

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