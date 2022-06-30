Червень, 30 в 17:31

На території невизнаного Придністров’я чоловіків агітують підписувати контракт зі Збройними силами Російської Федерації.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що оголошення про набір військових публікують в усіх ЗМІ, розповсюджують через поштові скриньки, а також розміщують у місцях загального користування.

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– При зверненні до центрів зайнятості чоловікам військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують. З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби, – повідомили в ГУР.

Крім цього, тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна відповість у разі ударів з боку невизнаного Придністров’я. За словами президента, такі дії будуть глобальною помилкою.

Фото: Головне управління розвідки МО України