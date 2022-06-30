Июнь, 30 в 14:27

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео ударов ВСУ по острову Змеиный. Он отметил, что, не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров.

— Благодарю защитников Одесщины. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы Богдана. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения, — написал Валерий Залужный на своей станице в Facebook.

2С22 Богдана — перспективная украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. Таким образом гаубица Богдана стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр.

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Калибр 155 мм является стандартом для полевой артиллерии дивизионного звена в НАТО, отличным от калибра 152 мм, принятым в СССР.

Впервые публичное упоминание о САУ Богдана появилось 14 июля 2018, когда военные эксперты сообщили, что установка будет впервые показана общественности на военном параде в честь Дня Независимости 24 августа 2018 года.

В ходе огневых испытаний САУ Богдана были использованы новейшие активно-реактивные боеприпасы HE ER BT, производство которых было налажено на ДАКХ Артем.

Разработчик САУ — Краматорский завод тяжелого станкостроения. К кооперации привлечены около 10 оборонных компаний.

В период с 12 декабря 2021 до 25 января 2022 на испытательном полигоне Алибей проходил очередной этап ведомственных испытаний. Всего за время испытаний было произведено 450 выстрелов, в том числе и на дальность 40 км.

В ходе испытаний использовались 155-мм снаряды турецкого и чешского производства, включая дальнобойные снаряды с улучшенной аэродинамикой и ведущим поясом HE ERFB-ВВ от Excalibur Army.

На практике была подтверждена возможность стрельбы на 42 км без использования активно-реактивного снаряда.

Тактико-технические характеристики:

ш асси: КрАЗ-63221;

в ес: 28 т;

о бслуживание: 5 человек;

с корость движения: по трассе 80 км/ч, по пересеченной местности 30 км/ч;

з апас хода: по трассе 800 км, по пересеченной местности 300 км;

б ыстрострельность: 4-6 выстрелов в минуту;

б оезапас — контейнеры на 20 снарядов;

д альность огня: осколочно-фугасный снаряд 40-42 км, активно-реактивный снаряд 50 км.

Конечно, о стоимости САУ Богдана сказать трудно. Но перед тем, как самоходную артустановку показали на параде ко Дню Независимости, на нее уже было потрачено около 140 млн гривен.

Источники: по материалам СМИ

Фото: Википедия