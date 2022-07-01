Июль, 01 в 15:23

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что Украина помешала России возглавить ОЧЭС и подчеркнул, что следующим шагом является лишение ее членства.

– Продолжаем депутинизацию мира. Украина помешала РФ перенять председательство в ОЧЭС. Спасибо партнерам за поддержку. Следующим шагом должно стать лишение России членства в ОЧЭС. Государству-варвару не место среди демократических институтов, – написал Николенко на своей странице в Twitter в пятницу, 1 июля.

Что такое ОЧЭС и насколько важна эта организация

Отметим, что Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) – это субрегиональное объединение 12 стран Черноморского региона со штаб-квартирой в Стамбуле. Сюда входят Украина (глава), Турция, Азербайджан, Болгария, Албания, Греция, Молдова, Грузия, Румыния, Армения, Сербия и Россия. Организацию создали для тесного экономического сотрудничества стран-участниц, свободного передвижения услуг, товаров, капиталов и рабочей силы, а также интеграции экономик этих стран в мировую систему.

Для Украины и Турции ОЧЭС имеет особое значение, так как она повышает наш статус в переговорах о предстоящем вступлении в ЕС. Среди наблюдателей организации – Германия, Франция, Австрия, Италия, Польша, Израиль, Египет, Тунис, Словакия, Черноморский клуб и Конференция энергетической хартии. Еще ОЧЭС сотрудничает с ЕС и организациями Балтийского региона.

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У РФ целей по вступлению в ЕС нет, но она ранее вошла в организацию, так как была заинтересована в участии в проектах, которые относятся к развитию совместного рынка энергоносителей, приграничного сотрудничества, транспортной инфраструктуры и другого.