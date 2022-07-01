Липень, 01 в 15:23

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що Україна завадила Росії очолити ОЧЕС і наголосив, що наступним кроком є ​​позбавлення її членства.

– Продовжуємо депутінізацію світу. Україна перешкодила РФ запозичити головування в ОЧЕС. Дякуємо партнерам за підтримку. Наступним кроком має стати позбавлення Росії членства в ОЧЕС. Державі-варвару не місце серед демократичних інститутів, – написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter у п’ятницю, 1 липня.

Що таке ОЧЕС та наскільки важлива ця організація

Зазначимо, що Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) – це субрегіональне об’єднання 12 країн Чорноморського регіону зі штаб-квартирою у Стамбулі. Сюди входять Україна (глава), Туреччина, Азербайджан, Болгарія, Албанія, Греція, Молдова, Грузія, Румунія, Вірменія, Сербія та Росія. Організацію створили для тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування послуг, товарів, капіталів та робочої сили, а також інтеграції економік цих країн у світову систему.

Для України та Туреччини ОЧЕС має особливе значення, оскільки вона підвищує наш статус у переговорах щодо майбутнього вступу до ЄС. Серед спостерігачів організації – Німеччина, Франція, Австрія, Італія, Польща, Ізраїль, Єгипет, Туніс, Словаччина, Чорноморський клуб та Конференція енергетичної хартії. Ще ОЧЕС співпрацює з ЄС та організаціями Балтійського регіону.

Зараз дивляться

РФ цілей щодо вступу до ЄС не має, але вона раніше увійшла до організації, оскільки була зацікавлена ​​в участі в проєктах, що належать до розвитку спільного ринку енергоносіїв, прикордонного співробітництва, транспортної інфраструктури та іншого.