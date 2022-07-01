Липень, 01 в 11:58

Сьогодні прямої загрози нового вторгнення з території Білорусі в Україну немає, оскільки поки що не сформоване ударне угруповання військ. Але й спротив у цій країні не настільки потужний, щоб завадити цьому в майбутньому.

Про це розповів Військовому телебаченню представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що формування такого ударного угруповання стало б ключовим свідченням того, що відбувається безпосередня підготовка до агресії проти України чи бойових дій.

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– На сьогодні такої прямої загрози (вторгнення з Білорусі, – Ред.) немає, тому що не створено угруповання військ, не розгорнуто систему управління цим угрупованням… Але перебування біля нашого кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає нас діяти адекватно, теж тримати наші сили (в готовності, – Ред.), посилювати розвідку. А це відволікає ресурси, сили та засоби насамперед від нашого східного фронту, – наголосив Скібіцький.

За його словами, постійне переміщення військ Білорусі, яке спостерігається останнім часом, “спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі”.

– По-друге, відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі, – додав Скібіцький.

Представник ГУР нагадав, що РФ відновила практику ракетних обстрілів України з території Білорусі. Окрім того, російські окупанти використовують логістичну систему Білорусі для поповнення боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Скібіцький також зазначив, що протестний рух у Білорусі зараз недостатньо потужний та масовий, щоб зірвати можливі плани Кремля щодо повторного нападу на Україну з півночі.

– Є активність опозиційних сил Білорусі, є окремий рух спротиву. Але це не набуло масового характеру. Таким чином немає яскраво вираженого протестного потенціалу на території Білорусі, який дозволив би не допустити втягування Білорусі у війну. Є окремі підпільні організації, вони називають себе партизанами. Але це поки що не масово, – пояснив представник ГУР.

Як нещодавно інформували в ГУР, Росія намагається втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України. Для цього в місто Мозир приїхали російські диверсійні групи для вчинення терактів проти мирного населення, щоб звинуватити в цьому України.

Як розповів Скібіцький, загроза також полягає в тому, що диверсантів у майбутньому можуть перекидати з Білорусі в Україну.

– Ці розвідувально-диверсійні групи створені, вони відпрацьовують окремі питання на території Білорусі і, якщо буде необхідність, то будуть заведені на територію України. Це вже є безпосередня загроза, – заявив він.

Нещодавно Вадим Скібіцький розповідав, що РФ потрібно до місяця, щоб створити ударне угруповання для нового нападу з Білорусі на Україну.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, Кремль може ставити перед Мінськом два завдання: відкрити другий фронт і відрізати Україну від постачання західної зброї.

Джерело: Військове телебачення України