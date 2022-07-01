Июль, 01 в 6:21

В Николаеве утром 1 июля прозвучало по меньшей мере десять взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Миколаїв. По их данным, с 5.25 до 5.50 были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Местные Telegram-каналы публикуют фотографии с дымом над городом.

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В Николаеве и области уже отменили воздушную тревогу.

Напомним, что в результате ракетного удара по Николаеву 29 июня погибли шесть человек. Еще шесть человек – ранены. От ударной волны и обломков повреждений получили еще семь жилых многоэтажек. В основном это выбитые окна и разрушенные балконы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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