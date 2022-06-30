Июнь, 30 в 12:09

В результате ракетного удара по Николаеву 29 июня погибли шесть человек. Еще шестеро – ранены.

Об этом сообщило Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

– 30 июня спасатели продолжают работу по поиску погибших и разбору конструкций разрушенного жилого дома. В настоящее время изъяты тела шестерых погибших. Пострадали шесть человек, — отметили в управлении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что тело еще одного погибшего достали из-под завалов ночью. В то же время он пишет о шести погибших и пятерых раненых.

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В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Также выяснено, что от ударной волны и обломков повреждения получили еще семь жилых многоэтажек. В основном это выбитые окна и разрушенные балконы.

Напомним, утром 29 июня российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Ранее было известно о пяти погибших и пяти раненых гражданских.

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