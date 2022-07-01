Июль, 01 в 20:42

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что Украина обратилась к Польскому председательству в ОБСЕ с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины.

– В связи с очередной ракетной атакой РФ на гражданские объекты в Одесской области Постпредство Украины обратилось к Польскому председательству с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины, – цитирует Цымбалюка Укринформ.

Цымбалюк отметил, что эта атака “происходит по аналогичной схеме, которую мы наблюдали во время нападения на торговый центр в Кременчуге, где были убиты 25 человек и более 50 ранены”.

– Нацеливаясь на гражданские объекты, Россия не только грубо нарушает международное гуманитарное право, но и преследует цель, прежде всего, терроризировать население. Важно, чтобы Постсовет сосредоточился именно на этой ракетной проблеме, – отметил постпред.

Он также подчеркнул, что ракетные атаки РФ не являются единичными. По его словам, эта террористическая тактика приобрела систематический характер – среди недавних целей были Житомирская, Львовская, Черниговская области, Николаев, Киев.

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– Ракетные атаки доказывают, что нам нужна серьезная дискуссия о европейской и глобальной безопасности. Но перестройка системы безопасности в Европе должна исходить из необходимости признания, что старая мантра “без России не может быть мира в Европе” была ошибочной, – пояснил он.

Цымбалюк настаивает: нынешняя реальность доказывает, что мира в Европе не может быть именно из-за российской агрессии.

– Фактически, Россия потеряла и моральное, и геополитическое право на то место, которое она незаслуженно стремится занимать в европейской безопасности, и чем она активно злоупотребляет, – заявил глава украинской миссии.

Он добавил, что это стало одним из главных сигналов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время Ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.