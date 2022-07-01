Липень, 01 в 20:42

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк повідомив, що Україна звернулася до Польського головування в ОБСЄ з ініціативою щодо скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України.

– У зв’язку з черговою ракетною атакою РФ на цивільні об’єкти на Одещині Постпредство України звернулося до Польського головування з ініціативою про скликання спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ для обговорення ракетних атак проти України, – цитує Цимбалюка Укрінформ.

Цимбалюк зазначив, що ця атака “відбувається за аналогічною схемою, яку ми спостерігали під час нападу на торговий центр у Кременчуці, де було вбито 25 осіб та понад 50 поранено”.

– Націлюючись на цивільні об’єкти, Росія не лише грубо порушує міжнародне гуманітарне право, а й має на меті передусім тероризувати населення. Важливо, щоб Пострада зосередилася саме на цій ракетній проблемі, – наголосив постпред.

Він також зауважив, що ракетні атаки РФ не є поодинокими. За його словами, ця терористична тактика набула систематичного характеру – серед недавніх цілей були Житомирська, Львівська, Чернігівська області, Миколаїв, Київ.

Зараз дивляться

– Ракетні атаки доводять, що нам потрібна серйозна дискусія щодо європейської та глобальної безпеки. Але перебудова системи безпеки в Європі має виходити із необхідності визнання, що стара мантра “без Росії не може бути миру в Європі” була помилковою, – пояснив він.

Цимбалюк повідомив: нинішня реальність доводить, що миру в Європі не може бути саме через російську агресію.

– Фактично Росія втратила і моральне, і геополітичне право на те місце, яке вона незаслужено прагне займати в європейській безпеці і чим вона активно зловживає, – заявив глава української місії.

Він додав, що це стало одним із головних сигналів глави МЗС України Дмитра Кулеби під час Щорічної конференції ОБСЄ з питань безпеки.