Июль, 01 в 22:16

Заявленные поставки вооружения из стран Запада помогут установить паритет в войне с Россией, однако для минимизирования потерь и успешного контрнаступления необходимо ускорить поставки этого оружия.

Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Самое главное, что нужно понимать, так это бессрочность любой помощи. Сколько нам надо будет, чтобы нам помогали (с точки зрения военной ресурсности Российской Федерации), столько нам будут помогать. Это крайне важно, потому что у нас начали появляться сомнения, что помощь прекратится и мы останемся наедине с неравными ресурсами. Теперь этот вопрос снят, — сказал он.

Он также прокомментировал поставки вооружения со стороны стран Запада.

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— Сегодня уже были заявлены количественные параметры, в том числе по дальнобойной артиллерии, системам РСЗО, ПВО и ПРО. Это достаточно большие объемы, которые позволяют выйти на паритетное состояние вооружений, а паритет нам нужен с учетом качества управления войсками. Мы тогда получаем преимущество в ведении боевых действий. Все эти цифры уже заявлены президентом Байденом, — сказал советник главы ОПУ.

Он добавил, что уже были заявлены цифры по ресурсной поддержке Украины, имея в виду финансы на поддержку экономики и восстановление городов.

— Эти цифры постепенно заявляются. Страны (партнеры Украины. — Ред.) безусловно приняли для себя окончательное решение поддержать Украину — для того чтобы война была финализирована в рамках предложений украинской стороны, а не российской. Об этом прямо сказано, — добавил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента надеется, что помимо обещанных вооружений и финансов, будут также ускорены темы поставок оружия.

— Это пока единственное, что не позволяет нам минимизировать потери во время войны и готовить контрнаступательные операции, — добавил Подоляк.

О чем договорились страны НАТО на прошедшем саммите, в том числе касательно поставок вооружения для Украины, можно узнать в материале Фактов ICTV.