Липень, 01 в 22:16

Заявлені постачання озброєння з країн Заходу допоможуть встановити паритет у війні з Росією, проте для мінімізації втрат та успішного контрнаступу необхідно прискорити постачання цієї зброї.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Найголовніше, що треба розуміти, то це безстроковість будь-якої допомоги. Скільки нам треба буде, щоб нам допомагали (з точки зору військової ресурсності Російської Федерації), стільки нам допомагатимуть. Це дуже важливо, тому що у нас почали з’являтися сумніви, що допомога припиниться і ми залишимося наодинці з нерівними ресурсами. Тепер це питання зняте, – сказав він.

Він також прокоментував постачання озброєння з боку країн Заходу.

Зараз дивляться

– Сьогодні вже були заявлені кількісні параметри, у тому числі йдеться про далекобійну артилерію, системи РСЗВ, ППО та ПРО. Це досить великі обсяги, які дають змогу вийти на паритетний стан озброєнь, а паритет нам потрібен з урахуванням якості управління військами. Ми тоді отримуємо перевагу у веденні бойових дій. Усі ці цифри вже заявлені президентом Байденом, – сказав радник голови ОПУ.

Він додав, що вже були заявлені цифри щодо ресурсної підтримки України, маючи на увазі фінанси на підтримку економіки та відновлення міст.

– Ці цифри поступово заявляються. Країни (партнери України. – Ред.) безумовно ухвалили остаточне рішення підтримати Україну – для того щоб війна була фіналізована в рамках пропозицій української сторони, а не російської. Про це прямо сказано, – додав Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента сподівається, що окрім обіцяних озброєнь та фінансів, будуть також прискорені теми постачання зброї.

– Це поки що єдине, що не дозволяє нам мінімізувати втрати під час війни і готувати контрнаступальні операції, – додав Подоляк.

Про що домовилися країни НАТО на саміті, зокрема щодо постачання озброєння для України, можна дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.