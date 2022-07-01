Июль, 01 в 16:16

Одной из причин массированных ракетных ударов РФ по мирным городам Украины есть последние неудачи страны-агрессора на военном и политическом фронте. Цель оккупантов – месть.

Об этом сообщил во время телемарафона военный эксперт Олег Жданов, комментируя цели ракетных обстрелов РФ, в частности по Одесской области и Николаеву.

– Я думаю, что здесь две составляющие. Первая – это месть за те неудачи, которые сегодня получает РФ как на военном фронте – у них нет никаких военных побед, так и на политическом. Поэтому они мстят. Где они могут отомстить? Только на убийстве гражданских лиц и разрушении нашей гражданской инфраструктуры. Мы это с вами и наблюдаем в течение последней недели, – отметил эксперт.

Жданов также не исключает, что Кремль через обстрелы мирных украинцев хочет заставить официальный Киев пойти на капитуляцию или какие-то уступки. Эксперт напомнил, что у руководства РФ отсутствует какая-либо логика. Доказательством является то, что в начале полномасштабной войны в Москве думали, что украинцы будут встречать оккупантов с цветами.

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– Вполне возможно, что они на это рассчитывают. Они же рассчитывали в феврале, что у нас мирное население будет встречать российскую армию как “освободителей”, а Вооруженные силы не будут оказывать сильное сопротивление. Поэтому у них совсем другой образ мышления, – подчеркнул Жданов.

Как известно, в ночь на 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Одна российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом в Сергеевке (Белгород-Днестровский район), а вторая – в базу отдыха. Согласно последним данным, число погибших в результате ракетных обстрелов курортной Сергеевки возросло до 21 человека (среди них минимум один ребенок).

А утром 1 июля российские захватчики выпустили 12 ракет по Николаеву. К счастью, жертв нет.

Кроме того, под завалами ТЦ в Кременчуге (Полтавская область) спасатели продолжают находить фрагменты тел погибших людей.