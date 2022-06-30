Червень, 30 в 12:09

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 29 червня загинуло шестеро людей. Ще шість людей – поранені.

Про це повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

– 30 червня рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку. Наразі вилучено тіла шістьох загиблих. Постраждали шестеро людей, – зазначили в управлінні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів вночі. Водночас він пише про шістьох загиблих та п’ятьох поранених.

Зараз дивляться

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали ще сім житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони.

Нагадаємо, зранку 29 червня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет потрапила до багатоповерхового житлового будинку. Раніше було відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених цивільних осіб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ГУ ДСНС у Миколаївській області, Олександр Сєнкевич