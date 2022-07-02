Липень, 02 в 17:57

Вранці 2 липня російські окупанти спрямували на Миколаїв 10 ракет типу Онікс, випущених з ракетного комплексу Бастіон на окупованій Херсонщині.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті, – йдеться у повідомленні.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що ракетні удари окупанти почали наносити о 4.30 ранку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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– В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте, як повідомляє Військова комендатура оборони Миколаєва, більшість ракет лягли у передмісті, – написав Сєнкевич.

Нагадаємо, що 29 червня окупаційні війська РФ завдали 10 ракетних ударів по Миколаєву, в результаті поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок у спальному районі міста. Внаслідок атаки сім чоловік загинули, ще шість постраждали.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.