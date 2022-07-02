Возле Лисичанска идут бои, но город не окружен: что известно о ситуации на Востоке
Самая сложная ситуация на Востоке остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
— За последние несколько дней, как показывает информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, — сказал представитель Нацгвардии.
Музычук отметил, что сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но сам город не оцеплен, он находится под контролем украинских войск.
Кроме того, есть высокая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности приграничных Сумщины и Черниговщины.
– В начале полномасштабного вторжения применялись более современные ракеты, в частности Искандер и Калибр. А сейчас используются ракеты еще советсткого производства. Однако они не менее угрожающие. Ракета, попавшая недавно в ТЦ в Кременчуге, ее длина 12 метров, весит она почти тонну. Даже если такая ракета сбивается, то обломки и заряд, который она несет в себе, представляют достаточно большую угрозу, — сказал он.
Музычук добавил, что Нацполиция и НГУ проводят много мер для того, чтобы укрепить украинские пограничные регионы, особенно участок границы с Беларусью.
— Там, кроме тех действий, которые касаются непосредственного усиления госграницы, проводят также профилактические отработки, чтобы выявлять лица, которые могут сотрудничать с врагом, предоставлять информацию для поражения, — отметил он.