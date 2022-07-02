Июль, 02 в 17:24

Самая сложная ситуация на Востоке остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

— За последние несколько дней, как показывает информация Генштаба, ситуация самая сложная на Лисичанском, Бахмутском направлениях и Харьковщине. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Целью врага здесь остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей, — сказал представитель Нацгвардии.

Музычук отметил, что сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, но сам город не оцеплен, он находится под контролем украинских войск.

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Кроме того, есть высокая угроза ракетных и артиллерийских обстрелов южных и северных регионов Украины, в частности приграничных Сумщины и Черниговщины.

– В начале полномасштабного вторжения применялись более современные ракеты, в частности Искандер и Калибр. А сейчас используются ракеты еще советсткого производства. Однако они не менее угрожающие. Ракета, попавшая недавно в ТЦ в Кременчуге, ее длина 12 метров, весит она почти тонну. Даже если такая ракета сбивается, то обломки и заряд, который она несет в себе, представляют достаточно большую угрозу, — сказал он.

Музычук добавил, что Нацполиция и НГУ проводят много мер для того, чтобы укрепить украинские пограничные регионы, особенно участок границы с Беларусью.