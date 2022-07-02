Липень, 02 в 17:24

Найскладнішою ситуація на Сході є на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

– За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення. Ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордони Донецької і Луганської областей, – сказав речник Нацгвардії.

Музичук зазначив, що наразі біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно перебуває під контролем українських військ.

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Крім цього, є висока загроза ракетних і артилерійських обстрілів південних і північних регіонів України, зокрема прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

– На початку повномасштабного вторгнення застосовувались більш сучасні ракети, зокрема Іскандер та Калібр. А зараз застосовуються ракети ще радянського виробництва. Проте вони не менш загрозливі. Ракета, яка влучила нещодавно в ТЦ у Кременчузі, її довжина 12 метрів, важить вона майже тонну. Навіть, якщо така ракета збивається, то уламки та заряд, який вона несе в собі, становлять досить велику загрозу, – сказав він.

Музичук додав, що Нацполіція, і НГУ проводять багато заходів для того, щоб укріпити українські прикордонні регіони, особливо ділянку кордону з Білоруссю.