Россияне еще не перекрыли трассу Бахмут – Лисичанск – аналитики
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российским военным не удалось полностью перекрыть трассу Т1302 Бахмут – Лисичанск.
Как отметили специалисты ISW в своей сводке, россияне еще не достигли трассы наземным путем.
В то же время, добавляют эксперты, армия РФ препятствует украинским силам использовать Т1302.
Для этого оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по остальным украинским позициям вдоль дороги.
В настоящее время, отмечают в ISW, российские войска продолжают окружать Лисичанск Луганской области и ведут наступление к югу и юго-западу от города.
Кроме того, оккупанты перегруппировывают свои силы, чтобы улучшить тактические позиции к северу от Славянска.
Напомним, что 1 июля у россиян провалилось наступление в направлении Верхнекаменского и в сторону Лисичанского желатинового завода.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: Сергей Гайдай