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Факты / Украина

Россияне еще не перекрыли трассу Бахмут – Лисичанск – аналитики

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Россияне еще не перекрыли трассу Бахмут – Лисичанск – аналитики

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российским военным не удалось полностью перекрыть трассу Т1302 Бахмут – Лисичанск.

Как отметили специалисты ISW в своей сводке, россияне еще не достигли трассы наземным путем.

В то же время, добавляют эксперты, армия РФ препятствует украинским силам использовать Т1302.

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Для этого оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по остальным украинским позициям вдоль дороги.

В настоящее время, отмечают в ISW, российские войска продолжают окружать Лисичанск Луганской области и ведут наступление к югу и юго-западу от города.

Карта бойових дій навколо Лисичанська 1 липня 2022

ISW

Кроме того, оккупанты перегруппировывают свои силы, чтобы улучшить тактические позиции к северу от Славянска.

Напомним, что 1 июля у россиян провалилось наступление в направлении Верхнекаменского и в сторону Лисичанского желатинового завода.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай

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