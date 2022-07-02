Росіяни ще не перекрили трасу Бахмут – Лисичанськ – аналітики

Липень, 02 в 12:16

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російським військовим не вдалось повністю перекрити трасу Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

Як зазначили фахівці ISW в своєму зведенні, росіяни ще не досягли траси наземним шляхом.

Водночас, додають експерти, армія РФ перешкоджає українським силам використовувати Т1302.

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Для цього окупанти продовжуюють завдавати артилерійських та авіаційних ударів по решті українських позицій уздовж дороги.

Нині, зазначають у ISW, російські війська продовжують оточувати Лисичанськ Луганської області й ведуть наступ на південь і південний захід від міста.

Крім того, окупанти перегруповують свої сили, щоб покращити тактичні позиції на північ від Слов’янська.

Нагадаємо, що 1 липня в росіян провалився наступ в напрямку Верхньокам’янського та в бік Лисичанського желатинового заводу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай