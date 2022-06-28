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Факты / Украина

Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева

Анастасия Гевко, редактор ленты
Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева

Во вторник, 28 июня, стало известно о том, что российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Об этом стало известно со слов советницы городского головы Херсона – Галины Яшевской.

– Они забрали Колыхаева Игоря, – написала она, не сообщая никаких подробностей.

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Кроме того, об исчезновении мэра Херсона сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета.

– Сегодня российские оккупанты похитили херсонского городского главу Игоря Колыхаева. Пока о его местонахождении ничего неизвестно, – говорится в сообщении, опубликованном на странице горсовета 28 июня.

Факты ICTV пытаются связаться с советницей Игоря Колыхаева, чтобы узнать подробности происшедшего. В случае если мы получим дополнительную информацию, она будет опубликована в этом или одном из следующих материалов на сайте Фактов.

Как известно, Игорь Колыхаев оставался в Херсоне и продолжал свою работу, несмотря на временную оккупацию. Он аргументировал это тем, что исполняет свой долг перед избирателями.

Ранее сообщалось о том, как рашисты похищали проукраинских деятелей и активистов на временно оккупированных территориях.

27 июня в областной администрации сообщали, что в Херсонской области стало больше похищений мирных жителей, особенно мужчин.

На прошлой неделе агрессоры отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

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Фото: горсовет Херсона

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