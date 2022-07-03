РФ намагається узаконити контроль над Херсонщиною – британська розвідка

Липень, 03 в 12:00

Росія намагається вирішити проблему окупації в Херсонській області конституційним шляхом.

У розвідці Міноборони Великої Британії припускають, що нині це завдання для російської політики є пріоритетним.

– Офіційні особи, яких підтримує РФ, заявили про проведення референдуму щодо приєднання Херсонської області до Росії до осені 2022 року. Імовірно, намагаючись узаконити контроль над регіоном, Росія надаватиме перевагу псевдоконституційному голосуванню, – зазначають в оборонному відомстві.

Щоб досягти прийнятного результату, вважають у Міноборони Великої Британії, є висока вірогідність, що Росія фальсифікуватиме голосування.

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Поки ж на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір.

Не інакше, як спробою його придушити, британські розвідки називають арешт міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Нагадаємо, що очільника Херсона Ігоря Колихаєва викрали 28 червня. Представники Росгвардії затримали мера обласного центру, коли той приїхав автівкою до однієї з комунальних установ, що продовжувала працювати попри окупацію.

Після обшуку Ігоря Колихаєва повезли в невідомому напрямку в автобусі, маркованому літерою Z.

Перед викраденням очільнику міста погрожували арештом за відмову співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР