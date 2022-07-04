На Харьковщине ВСУ подорвали российские склады с боекомплектами
На Изюмском направлении в Харьковской области украинские военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
— На Изюмском направлении наши военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии, – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть столбы дыма и копоти, поднимающиеся вверх.
Сейчас смотрят
Напомним, 4 июля в оккупированном городе Снежном ликвидирован один из крупнейших российских складов боеприпасов. Правда, официального подтверждения информации не было.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Фото: скрин с видео