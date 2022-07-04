На Харьковщине ВСУ подорвали российские склады с боекомплектами

Июль, 04 в 18:57

На Изюмском направлении в Харьковской области украинские военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

— На Изюмском направлении наши военные подорвали склады с боекомплектами российской артиллерии, – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть столбы дыма и копоти, поднимающиеся вверх.

Сейчас смотрят

Напомним, 4 июля в оккупированном городе Снежном ликвидирован один из крупнейших российских складов боеприпасов. Правда, официального подтверждения информации не было.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Фото: скрин с видео