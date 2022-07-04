Июль, 04 в 13:42

В оккупированном городе Снежном ликвидирован один из крупнейших российских складов боеприпасов.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Юрий Мысягин из Слуги народа, комментируя видео со взрывами, появившиеся в соцсетях ночью 4 июля.

— Склад находился в глубоком тылу в оккупированном с 2014 года городе Снежном Донецкой области. Локация: Снежнянскхиммаш. С 2014 года туда завозили нереальное количество техники и БК. Судя по разрывам, от самого большого состава БК мало что останется, – сообщил депутат.

По его мнению, взрывы в Снежном станут сильным ударом по снабжению и обеспечению российской группировки в Луганской и Донецкой области.

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Напомним, что 3 июля украинские защитники уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе. Они нанесли более 30 ударов по врагу.

Источник: Юрий Мысягин

Фото: скрин с видео