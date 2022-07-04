На Харківщині ЗСУ підірвали російські склади з боєкомплектами
На Ізюмському напрямку на Харківщині українські військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії.
Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
– На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії, – йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити стовпи диму та кіптяви, що здіймаються догори.
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Нагадаємо, 4 липня в окупованому місті Сніжному ліквідовано один із найбільших російських складів боєприпасів. Щоправда, офіційного підтвердження інформації не було.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: скрін з відео