Июль, 04 в 12:06

Российские оккупанты, которые захватили Северодонецк в Луганской области, пытаются наладить в городе хотя бы какую-то административную деятельность.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской глава Северодонецка Александр Стрюк. По его словам, оккупанты также пытаются провести перепись оставшегося населения, в частности детей.

– В городе пытаются наладить какую-то административную деятельность. Назначен “комендант” города, создана “комендатура”, которая пытается собой подменить местную власть. Пытаются провести перепись оставшегося населения, в том числе детей. Пытаются найти специалистов ЖКХ, которые остались в городе, – объяснил он.

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Однако Александр Стрюк добавил, что, учитывая почти полное разрушение инфраструктуры, если оккупанты и возобновят электроснабжение, то его не хватит даже для запуска водоснабжения и других коммуникаций.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%. Россияне устанавливают в городе свои порядки.

Фото: Сергей Гайдай