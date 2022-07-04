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Факти / Україна

Окупанти хочуть провести перепис населення в Сєвєродонецьку, зокрема дітей – Стрюк

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти хочуть провести перепис населення в Сєвєродонецьку, зокрема дітей – Стрюк

Російські окупанти, які захопили Сєвєродонецьк на Луганщині, намагаються налагодити в місті хоча би якусь адміністративну діяльність.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк. За його словами, окупанти також  намагаються провести перепис населення, яке залишилось, зокрема дітей.

– У місті намагаються налагодити якусь адміністративну діяльність. Призначено “коменданта” міста, створено “комендатуру”, яка намагається собою підмінити місцеву владу. Намагаються провести перепис населення, яке залишилось, зокрема дітей. Намагаються віднайти фахівців ЖКГ, які залишились в місті, – пояснив він.

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Однак Олександр Стрюк додав, що, враховуючи майже повну руйнацію інфраструктури, якщо окупанти й відновлять електропостачання, то його не вистачить навіть для запуску водопостачання та інших комунікацій.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що окупований Сєвєродонецьк зруйновано на 90%. Росіяни встановлюють у місті свої порядки.

Фото: Сергій Гайдай

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